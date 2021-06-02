Hamitköy Futbol Akademisi start verdi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de tüm kategorilerdeki takımlar Esat Erdoğmuş Stadında antrenmanlarına başladılar.

Onlarca sporcuyu bir araya getiren Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, Hamitköy Futbol Akademisinin de çalışmalarını başlattı. Koordinatör Fırat Deniz nezaretinde pandemi süreci sonrasında antrenmanlara başlayan Hamitköy Futbol Akademisinde 3 farklı yaş kategorisindeki çocuklar, antrenörleri eşliğinde ilk antrenmanlarını mutlulukla yaptılar.

1 Haziran Dünya Çocuk Gücü olması nedeniyle Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ile Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz, çocuklara çikolata dağıttılar.

