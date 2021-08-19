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Hamitköy Futbol Akademisi hız kesmiyor

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Hamitköy Futbol Akademisi hız kesmiyor
Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar, Esat Erdoğmuş Stadının çim zemininde devam ediyor.
Deneyimli futbol alt yapı eğitmeni Fırat Deniz’in koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisine ilgi her geçen gün artarken, akademiye yeni kayıtlar da devam ediyor. Hamitköy Futbol Akademisinde U20 Grubundan, okul öncesine kadar çeşitli yaş gruplarında, başarılı eğitmenler eşliğinde devam eden antrenmanlarda pandemi kurallarına da dikkat ediliyor.
 
 
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