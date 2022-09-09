Hamitköy Futbol Akademisi büyüyor

Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar aralıksız devam ederken, akademi gelişip büyüyor.

Fırat Deniz’in koordinatörlüğünü yaptığın Hamitköy Futbol Akademisinde, 6 yaştan, 14 yaşına kadar çocuklar futbol eğitimi alıyorlar. Seymen Deniz ve Ergüder Oyal yönetiminde Esat Erdoğmuş Stadında bulunan halı sahada ve çim zeminde çalışan Hamitköy Futbol Akademisinde öğrenim gören sporcuların sayısı da artıyor.

Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz, çocukların antrenmanlara olan ilgisinden ve gelişimlerinden oldukça memnun olduğunu söylerken, disiplinli ve iyi karakterli sporcular yetiştirdiklerini vurguladı.

