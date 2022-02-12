Hamitköy evinin beyi

Aksa Süper Lig’in 18. Haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Hamitköy konuk ettiğ zirve mücadelesi veren Gönyeli’yi 1-0 mağlup ederek evinde oynadığı 6. maçı da kaybetmedi

Stat: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Fatih Bardakçıoğlu, Ali Akçınar

Hamitköy:Tolga, Toykan Hacet (Dk.78 Abdullah), İbrahim Kaba (Dk.88 Ömer) Daniel, Kemal Barbet, (Dk.90 Cenkay), Rifat Hacıarifoğlu, İbrahim Öksüzoğluları, Mert Ateş, Serhat Deste, Cemre Piro(Dk.78 Mehmet Çil), İbrahim Güler

Gönyeli: Kemal Bağbal, Erdinç Börekçi, (Dk.53 Rıdvan) Isaac Owusu, Talat Dağer, Mustafa Hacı, Kağan Görneçli (Dk.89 Anıl), Burak Koçar, Şükrü Erdoğan, Sampson Agoha, Ahmet Hatay, Süleyman Aksaç

Gol: Dk. 58 Daniel Kalu(Hamitköy)



Aksa Süper Lig’in 18. haftasında Hamitköy ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hamitköy 1-0’lık skorla kazandı.

Hamitköy’e galibiyeti getiren golü 59. dakikada yabancı savunmacı Daniel Kalu kaydetti.

İç sahada topladığı puanlarla çıkışını sürdüren Hamitköy, bu sonuçla evinde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşarken yenilgi yüzü görmedi.

Hamitköy puanını 22 yaparken, Gönyeli zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayarak 34 puanda kaldı.



Fotoğraf: Gökhan Kuzu

