Hamitköy'e Lapta'dan kupa darbesi

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Yusuf Atlar
Hamitköy: Tolga, Mert, Orhan, Kemal, Faye, Mustafa, Altan, Mehmet, Osman, İbrahim, Ardahan
Lapta: Okyanus, Sezer, Göksel, Necip, Süleyman, Tarkan, Enes, Mustafa, Selçuk, İsmail, Orhan, Ahmet
Goller: 90.Dk (P)Enes, 90+2.Dk Enes(Lapta)
Northerland Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Hamitköy, Lapta’yı Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
İki takımın mücadelesinde Hamitköy’üdeplasmanda 2 – 0 mağlup eden Lapta bir üst tura yükselen takım oldu.Karşılaşmanın ilk devresinde Lapta daha etkili olan taraftı. 1 topu direkten dönen Lapta golü bulamayınca devre 0 – 0 sona erdi.
Lapta ikinci devrede de Hamitköy’e organize olma fırsatı vermezken, pozisyonlar bulan taraftı. 1 topu yine direkten dönen Lapta 90. Dakikada Enes Kubat’ın penaltıdan attığı golle 1 – 0 öne geçti. Maçın uzatma anlarında yaklaşık 30 metreden harika bir gole imza atan Enes Kubat maçın skorunu 0 – 2 yaparak takımını tura taşıdı.
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