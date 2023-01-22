Hamitköy'e Lapta'dan kupa darbesi

Aksa 1. Lig ekibi Lapta konuk olduğu Süper Lig ekibi Hamitköy'ü maçın son anlarında bulduğu iki golle 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Yusuf Atlar

Hamitköy: Tolga, Mert, Orhan, Kemal, Faye, Mustafa, Altan, Mehmet, Osman, İbrahim, Ardahan

Lapta: Okyanus, Sezer, Göksel, Necip, Süleyman, Tarkan, Enes, Mustafa, Selçuk, İsmail, Orhan, Ahmet

Goller: 90.Dk (P)Enes, 90+2.Dk Enes(Lapta)





Northerland Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Hamitköy, Lapta’yı Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.

İki takımın mücadelesinde Hamitköy’üdeplasmanda 2 – 0 mağlup eden Lapta bir üst tura yükselen takım oldu.Karşılaşmanın ilk devresinde Lapta daha etkili olan taraftı. 1 topu direkten dönen Lapta golü bulamayınca devre 0 – 0 sona erdi.

Lapta ikinci devrede de Hamitköy’e organize olma fırsatı vermezken, pozisyonlar bulan taraftı. 1 topu yine direkten dönen Lapta 90. Dakikada Enes Kubat’ın penaltıdan attığı golle 1 – 0 öne geçti. Maçın uzatma anlarında yaklaşık 30 metreden harika bir gole imza atan Enes Kubat maçın skorunu 0 – 2 yaparak takımını tura taşıdı.



