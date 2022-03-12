Hamitköy'e Dumlupınar freni

Stadyum: MağusaDr.Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu,Sertan Alkın, Zekai Töre
Y.Dumlupınar: Türkkan, Turgut, Olcay, İsmail (46.Dk Tahsin), Emre Soytürk, Mehmet Gürbıyık (70.Dk Doğukan), Berke, Eray, Adewole (90+3.Dk İsmail Kaffaoğlu), Mehmet Altın (53.Dk Burak), Weston
Hamitköy: Tolga, Ardahan (63.Dk Abdullah), Danny, Galip, İbrahim Güler, İbrahim Kaba (85.Dk Ömer), İbrahim Öksüzoğulları, Kemal, Mert, Rifat (65.Dk Mehmet Çil),Toykan
Goller: 45+1 ve 84.Dk Adewole (Y.Dumlupınar)- 79.Dk Mehmet Çil (Hamitköy)
Süper Ligde playout oynamak istemeyen 2 takımın mücadelesinde kazanan taraf ev sahibi Dumlupınar oldu.
4.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi.
36.Dk: Y.Dumlupınaratağında Eray soldan ceza alanına yöneldi ve pasını Mehmet Altın’a aktardı. Altın’ın vuruşunda top kaleci Tolga’da kaldı.
43.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kemal’in vuruşunda top kaleci Türkkan’da kaldı
45.+1Dk: Y.Dumlupınar atağında Mehmet Altın’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Adewole ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Y.Dumlupınar 1-0 Hamitköy
46.Dk: Hamitköy atağında Rifat’ın soldan ortasında Kemal’ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.
58.Dk: Hamitköy’de kullanılan köşe atışında kaleci Türkkan’ın uzaklaştıramadığı topa İbrahim Güler vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.
79.Dk: Hamitköy atağında sol kanatta İbrahim Öksüzoğulları’nın soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Çil’in vuruşunda top filelere gitti.Y.Dumlupınar 1-1 Hamitköy
84.Dk: Y.Dumlupınar kontra atağında kaleci Tolga’nı hatasında topu alan Eray soldan topu ceza alanına gönderdi ve Adewole, Galip’in müdahalesine rağmen topu boş kaleye yolladı. .Y.Dumlupınar 2-1 Hamitköy
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