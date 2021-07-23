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Hamitköy dayanışma piyangosunda kazananlar açıklandı

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Hamitköy dayanışma piyangosunda kazananlar açıklandı
 Hamitköy Spor Kulübünde Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun düzenlediği dayanışma piyangosu çekildi.
Hediye kazanan şanslılar hediyesini (05338687013) Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi Cengiz Saner'den alabilirler.Dayanışma piyangosu kazanan numaralar şöyle:
1 adet Bisiklet Kazanan Numara: 1329
1 Adet Vantilatör Kazanan Numara: 2037
1 Adet Kaynak Makinesi Kazanan Numara: 796
1 Adet Odun Kesme Makinesi Kazanan Numara: 1059
1 Adet Araba Yıkama Makinesi Kazanan Numara: 270
1 Adet Ot Biçme Makinesi Kazanan Numara: 1741
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