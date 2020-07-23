Hamitköy, avantaj yitirdi

Hamitköy, Doğan Türk Birliği karşısında 90+5’de kalesinde gördüğü golle beraberliğe razı olup, play out maçlarına avantajlı başlama şansını kaybetti. Hamitköy, maçın hakemi Emre Öztaşlı’nın maçı 6 dakika uzatmasına büyük tepki gösterdi

Stad: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Hüseyin Özaşık, Sertan Alkın

Hamitköy: Emre,Agit,Kone,Camara,Daniel,Eray (90+4.Dk Hüseyin Çıdamlı),İbrahim Güler, İbrahim Kaba, Mert,Mustafa (90+3.Dk Michael),Taner(60.Dk Hasan)

DTB: Dursun,Serhan,Ahmet (75.Dk Arda),Salih (45.Dk Ali Savaşan)Çağrı,Erdinç (65.Dk Rasaq) Sercan (65.Dk Weston),Ali Akbulut, Kenan (90+1.Dk Chris),Billy,Aydın

Kırmızı kart: İbrahim Kaba (Hamitköy)

Goller: 21.Dk Kenan,90+6.Dk Rasaq (DTB),30.Dk Taner, 68.Dk Kone (P) (Hamitköy)



Hamit SAKALLI

K-PET Süper Ligin 30. ve son hafta maçında Hamitköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı.

21.Dk: DTB’nin kazandığı frikiği kullanan Kenan vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 DTB

30.Dk: Hamitköy atağında Camara’nın indirdiği topu önünde bulan Taner’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-1 DTB

37.Dk: Hamitköy atağında Kaba’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa Çelik kaleci Dursun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zor olanı yaparak topu kaleci Dursun’un üzerine nişanladı ve takımını mutlak bir golden etti.

56.Dk : DTB atağında sağ çaprazda topla buluşan Ali Savaşan’ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

58.Dk: DTB atağında Sercan’ın kafa vuruşu üst direkten geri geldi.

67.Dk: Hamitköy atağında Camara, Serhan’ın müdahalesiyle yerde kalınca Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 DTB

90+6.Dk: DTB atağında arka direkte topla buluşan Rasaq’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 2-2 DTB

Karşılaşma sonunda hakeme itirazda bulunan İbrahim Kaba kırmızı kart gördü

