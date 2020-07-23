Hamitköy, avantaj yitirdi

Stad: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Hüseyin Özaşık, Sertan Alkın
Hamitköy: Emre,Agit,Kone,Camara,Daniel,Eray (90+4.Dk Hüseyin Çıdamlı),İbrahim Güler, İbrahim Kaba, Mert,Mustafa (90+3.Dk Michael),Taner(60.Dk Hasan)
DTB: Dursun,Serhan,Ahmet (75.Dk Arda),Salih (45.Dk Ali Savaşan)Çağrı,Erdinç (65.Dk Rasaq) Sercan (65.Dk Weston),Ali Akbulut, Kenan (90+1.Dk Chris),Billy,Aydın
Kırmızı kart: İbrahim Kaba (Hamitköy)
Goller: 21.Dk Kenan,90+6.Dk Rasaq (DTB),30.Dk Taner, 68.Dk Kone (P) (Hamitköy)
Hamit SAKALLI
K-PET Süper Ligin 30. ve son hafta maçında Hamitköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı.
21.Dk: DTB’nin kazandığı frikiği kullanan Kenan vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 DTB
30.Dk: Hamitköy atağında Camara’nın indirdiği topu önünde bulan Taner’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-1 DTB
37.Dk: Hamitköy atağında Kaba’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa Çelik kaleci Dursun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zor olanı yaparak topu kaleci Dursun’un üzerine nişanladı ve takımını mutlak bir golden etti.
56.Dk : DTB atağında sağ çaprazda topla buluşan Ali Savaşan’ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.
58.Dk: DTB atağında Sercan’ın kafa vuruşu üst direkten geri geldi.
67.Dk: Hamitköy atağında Camara, Serhan’ın müdahalesiyle yerde kalınca Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 DTB
90+6.Dk: DTB atağında arka direkte topla buluşan Rasaq’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 2-2 DTB
Karşılaşma sonunda hakeme itirazda bulunan İbrahim Kaba kırmızı kart gördü
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