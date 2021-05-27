Hamitköy antrenmanlara başlıyor

Hamitköy yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı alırken, teknik direktör Ahmet Sakallı “Başkanımız Evren Mannaş ile birlikte çıktığımız yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Kadromuzdaki futbolcularla 1 Haziran’da antrenmanlara başlayacağız. İhtiyaca göre de takviye yapacağız.” açıklamasını yaptı

Başkent’in K-PET Süper Ligdeki temsilcilerinden Hamitköy de yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı aldı.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ile bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Ahmet Sakallı, yeni sezon hazırlıklarına 1 Haziran’da Esat Erdoğmuş Stadında başlayacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl da sezon iptal edilmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi adına antrenmanlar ve hazırlık maçaları yapan Hamitköy, artan vakalar sonrasında antrenmanları durdurmuştu.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, antrenmanların başlayacak olması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Başkanımız Evren Mannaş ile birlikte çıktığımız yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda kadromuzda bulunan mevcut futbolcularla 1 Haziran’da antrenmanlara başlayacağız. Alt yapıdan gelen birçok yetenekli gencimiz vardır. Onlardan yeni sezonda faydalanacağız.

Yabancı futbolcu olarak Dani Kalu aramızdadır. Hasan, Sabri ve Raif’in takımdan ayrılmış olmalarından dolayı ihtiyaca göre de takviye yapacağız.”

1 Haziran’da Hamitköy A Takımının yanı sıra Hamitköy Futbol Akademisi de antrenmanlara başlayacak.

