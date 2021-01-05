Hamitköy antrenmanlara başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar, antrenmanlarına yeni yılda da ara vermeden devam ediyor.

Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcısı Ragıp Kanatlı ve kaleci antrenörü Latif Sakar eşliğinde sürdürülen antrenmanlara genç futbolcular ilgi gösterirken, kurulan istasyonlarda hırslı bir şekilde çalışıyorlar.

Hamitköy ilk dostluk maçında Esentepe ile 2-2 berabere kalmış, ikinci maçında Yenicami’yi 3-2 mağlup etmişti. Hamitköy, üçüncü dostluk maçını ise 9 Ocak Cumartesi günü saat 12:00’de Esat Erdoğmuş Stadında Yonpaş Dumlupınar ile oynayacak.



