Hamitköy antrenmanlara başladı

Hamitköy antrenmanlarına başlarken, kulüp başkanı Evren Mannaş, antrenmanlara başlama talebini olumlu karşıladıklarını ve teknik heyet ile futbolcularının gönüllü olarak çalışmalara başladıklarını söyledi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy sahaya inerken, Esat Erdoğmuş Stadında antrenmanlara başladı.

Futbolda yaşanan belirsizliğe rağmen, antrenmanlara başlama kararı alan Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştiren teknik direktör Ahmet Sakallı ve teknik ekip antrenmanları başlattılar. Ahmet Sakallı, Ragıp Kanatlı ve Latif Sakar eşliğinde yapılan ilk antrenmanı kulüp başkanı Evren Mannaş, yönetici Serkan Sakallı ve kulüp fizyoterapisti Mustafa Soykurt da izledi.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, antrenmanların başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada teknik heyet ve futbolculardan gelen antrenmanlara başlama talebini olumlu karşıladıklarını ve antrenmanları başlattıklarını söyledi.Evren Mannaş, gönüllü olarak antrenmanlara başlayan teknik heyet ve futbolcularına teşekkür etti.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, uzun yıllar harcayarak oluşturdukları genç futbolculardan oluşan kadrolarının, futboldan daha fazla uzak kalmamaları adına antrenmanları başlatma kararı aldıkları söyledi. Ahmet Sakallı, büyük çoğunluğu alt yapılarından yetişen gençlerden oluşan futbolcularının yeteneklerinin gerilememesi, psikomotor becerilerinde kayıp yaşamamaları ve en önemlisi futboldan soğumamaları adına antrenmanları başlattıklarını vurguladı. Ahmet Sakallı, kadroda bulunan tecrübeli futbolcuların da antrenmanlar süresince deneyimlerini gençlere aktaracaklarını vurguladı.



