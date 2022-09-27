Hamitköy, alt yapısının gücüyle yürüyor

Hamitköy’de teknik direktör Ahmet Sakallı’nın Küçük Kaymaklı maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de 6 futbolcu alt yapıdan yetişti. Maç verakasına yazılan 21 futbolcunun 14 futbolcu ise kulübün alt yapısından geldi

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, 2022 – 2023 sezonunun ilk haftasında Küçük Kaymaklı ile karşılaşmış ve maçtan 2 – 2 beraberlikle ayrılmıştı.

Kulübün sponsoruŞensal Yapı Market direktörü Evren Mannaş’ın başkanlığını yaptığı Hamitköy yönetim kurulu, yıllardır alt yapıya önem vermenin meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Alt yapısının gücüyle yürüyen ve transfer döneminde nokta transferler yapan Hamitköy’de teknik direktör Ahmet Sakallı’nın Küçük Kaymaklı maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de 6 futbolcu alt yapıdan yetişti. Maç verakasına yazılan 21 futbolcunun 14 futbolcu ise kulübün alt yapısından geldi.

