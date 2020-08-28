Hamitköy alt yapıda atılım yapıyor

Hamitköy Futbol Akademisi deneyimli spor adamı Fırat Deniz’in sorumluluğunda hayata geçiyor. Hamitköy Futbol Akademisinde 29 Ağustos Cumartesi günü ilk antrenman gerçekleştirilecek

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapıda yeni bir yapılandırmaya giderken, Hamitköy Futbol Akademisini hayata geçiriyor.

K-PET Süper Ligdeki ilk yılında çoğunluğu alt yapısından yetiştirdiği futbolcuları ile kalıcı olmayı başaran Hamitköy, yeni yetenekler yetiştirmek için alt yapıda yeni bir organizasyon yapacak. Ülkede “Deniz Futbol Okulu” ismi ile futbol akademi üzerine ilk okulu açan isimlerden olan deneyimli spor adamı Fırat Deniz’in sorumluluğunda hayata geçecek olan Hamitköy Futbol Akademisi, 29 Ağustos Cumartesi günü ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Esat Erdoğmuş Stadında yapılacak olan antrenman saat 18:00’de başlayacak.

Uzun süre Görneç’te, son olarak ise Cihangir alt yapısında görev yapmış olan Fırat Deniz’in belirleyeceği teknik adamlarla, çeşitli yaş gruplarındaki çocuklara futbol eğitiminin verileceği Hamitköy Futbol Akademisi, çocukların iyi, disiplinli, çalışkan ve saygılı bir futbolcu olarak yetişmelerini hedefleyecek.

