"Hamitköy Akademiye önem veriyoruz"

Evren Mannaş, “Yaşanan süreçte alt yapıların önemi daha da arttı. Alt yapıya önem veren bir kulüp olarak Hamitköy Futbol Akademisini yeniden revize ettik. Akademiden, A Takımımıza yükselecek oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bölgemiz çocuklarını Hamitköy Futbol Akademisinde eğitimi almaya davet ediyoruz.” açıklamasını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı başkanı Evren Mannaş, pandemi süreci nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında, futbolumuz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şensal Yapı Market direktörü Evren Mannaş’ın yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemizde son dönemde artan korona virüs vakaları nedeniyle, 2020 – 2021 sezonunun iptali kararının doğruluğu ortaya çıktı.

Futbol kulüplerinin ekonomik olarak güçlenmesi gerektiği bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır. Kulüplerin güçlenmesinin yolu da alt yapılarının güçlenmesinden geçer. Yaşanan bu süreçte

alt yapıların önemi daha da arttı.

Hamitköy olarak biz de alt yapıya önem veren bir kulübüz. Alt yapımızdan yetiştirdiğimiz gençlerimizi A Takımımızda kullanıyoruz. Şu an Süper Ligde mücadele eden takımımızın kadrosunda yer alan futbolcularımızı görmek bizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor.

Alt yapımızdan yeni yetenekler yetiştirmek için de Hamitköy Futbol Akademisini yeniden revize edip, deneyimli teknik adam Fırat Deniz koordinatörlüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamitköy Futbol Akademisinden, A Takımımıza yükselecek ve A Takımda oynayacak oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Hamitköyve bölgemizden aileleri çocuklarını Hamitköy Futbol Akademisinde futbol eğitimi almaya davet ediyoruz. Akademimizde şu anda bireysel çalışmalar yaptırılarak, çocuklarımızın gelişimlerini sürdürüyoruz.”

