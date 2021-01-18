Hamitköy Akademisinden ara kararı

Hamitköy Futbol Akademisi antrenmanlara ara verme kararı alırken, akademi antrenörleri, çocuklara evde yapabilecekleri egzersizlerden oluşan çalışma programı hazırladı

Hamitköy Futbol Akademisi, son günlerde artan korona virüs vakaları ve Sağlık Üst Kurulunun almış olduğu kararlar nedeniyle, antrenmanlara ara verme kararı aldı.

Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz, geriye kalan süreçte bireysel antrenman metodları ile çocuklarını çalıştırdıklarını ancak hem ülkedeki vaka sayılarının çokluğu hem de soğuyan havalar nedeniyle, çocukları hasta etmeme adına 25 Şubat’a kadar antrenmanlara ara verme kararı aldıklarını söyledi.

25 Şubat’tan itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz diyen Fırat Deniz, HamitköyFutbol Akademisiantrenör kadrosunun bu süreç içerisinde çocuklara evde yapabilecekleri egzersizlerden oluşan çalışma programı hazırladığını ve çocukların bu programa göre çalışacaklarını sözlerine ekledi.

