Hamitköy Akademisi faaliyette

Hamitköy Futbol Akademisi deneyimli spor adamı Fırat Deniz’in sorumluluğunda faaliyete geçti. Hamitköy Futbol Akademisinde ilk antrenman U15 Grubunda gerçekleştirildi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapıda yeni bir yapılandırmaya giderken, Hamitköy Futbol Akademisini hayata geçirdi.

K-PET Süper Ligdeki ilk yılında çoğunluğu alt yapısından yetiştirdiği futbolcuları ile kalıcı olmayı başaran Hamitköy, yeni yetenekler yetiştirmek için alt yapıda yeni bir organizasyon yaptı. Deneyimli spor adamı Fırat Deniz’in sorumluluğunda hayata geçen Hamitköy Futbol Akademisi, dün ilk antrenmanını U15 Grubunda gerçekleştirdi. Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenman saat 18:00’de başladı.

Abbas Deniz ve Seymen Deniz’in antrenörlük görevi üstlendiği Hamitköy Futbol Akademisinde, Fırat Deniz diğer yaş grupları için de antrenörler belirleyecek.

