Hamitköy Akademisi antrenmanlara başladı

Fırat Deniz’in koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisi antrenmanlara yeniden başlarken, futbola özlem duyan çocuklar antrenmana büyük ilgi gösterdiler

COVID 19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren Hamitköy Futbol Akademisi yeniden faaliyete geçti. Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmana katılan futbolcular ilk çalışmada hırslı çalışırlarken, futbola olan özlemlerini giderdiler.Alt yapısından yetiştirdiği futbolcuların çoğunlukta olduğu kadrosuyla K-PET Süper Ligde mücadele eden Hamitköy’de kulüp başkanı Evren Mannaş ve yönetim kurulunun, yasaklar öncesinde deneyimli teknik adam Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde yeniden organize ettiği Hamitköy Futbol Akademisi, yasaklar nedeniyle çalışmalarına ara vermişti.Hamitköy Futbol Akademisi, yasakların kalkmasından sonra antrenmanlara başladı. Bu arada Hamitköy U20 Takımı da yeni sezon hazırlıklarına başladı.Hamitköy Futbol Akademisinde teknik ekibi oluşturma çalışmaları da sürerken, U15 Takımının antrenörlüğüne de genç teknik adam Mehmet Şahin getirildi.