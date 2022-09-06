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Hamitköy Akademide, haftanın yıldızı Mehmet

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Hamitköy Akademide, haftanın yıldızı Mehmet
Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar, kulüp tesislerinde tüm hızıyla devam ederken, akademiye ilgi her geçen gün artıyor.
Fırat deniz koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisinde her hafta alt yapı antrenörlerinin birlikte belirlediği haftanın yıldızı uygulaması da sürüyor. Hamitköy Futbol Akademisinde bu haftanın yıldızı kaleci Mehmet Geliç oldu.
Haftanın yıldızı seçilen Mehmet, yeteneği yanında saygısı disiplini ve çalışkanlığı ile ileride iyi bir kaleci olma yolunda akademide gelişimine devam ediyor.
 
 
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