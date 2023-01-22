Hamitköy Akademide çalışmalar aralıksız sürüyor

Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu yıllardır alt yapıya verdiği önemi devam ettiriyor.
Süper Ligdeçoğunluğu alt yapısından yetişen futbolcularıyla başarıyla mücadele eden Hamitköy’de, Fırat Deniz koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisi (HFA)çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Antrenörler Seymen Deniz ve Ergüder Oyal nezaretinde çalışmalarını Esat Erdoğmuş Stadında ve halı sahada sürdüren çocuklar, kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.