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Hamitköy Akademide çalışmalar aralıksız sürüyor

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Hamitköy Akademide çalışmalar aralıksız sürüyor
Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu yıllardır alt yapıya verdiği önemi devam ettiriyor.
Süper Ligdeçoğunluğu alt yapısından yetişen futbolcularıyla başarıyla mücadele eden Hamitköy’de, Fırat Deniz koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisi (HFA)çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Antrenörler Seymen Deniz ve Ergüder Oyal nezaretinde çalışmalarını Esat Erdoğmuş Stadında ve halı sahada sürdüren çocuklar, kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar.
 
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