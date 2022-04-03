Hamitköy ağır yaralı

Hamitköy ile Lefke arasında oynanan maçı kazanan Lefke, lig ikinciliği iddiasını sürdürdü. Hakem Osman Özpaşa’nın kararlarına yoğun itirazlarda bulunan Hamitköy ise son bölümde kaleci Mehmet’i geçemeyerek mağlubiyete razı oldu

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Olgun Canik

Hamitköy: Tolga, Mehmet Çil, Galip (79.Dk Serhat), İbrahim Kaba, Danny, Kemal Barbet, Ömer, İbrahim Öksüzoğulları, Salih Adakan (66.Dk Cemre), Toykan, İbrahim Güler

Lefke: Mehmet Özeralp, Kasım, Kemal Solkanat, Semih (90+1.Dk Umut), Yılmaz (82.Dk Tuncay), Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut, Mehmet Toros, Yakup, Aziz

Goller: 86.Dk İbrahim Kaba (Hamitköy) - 64.Dk (P) Kasım, 67.Dk Semih (LEFKE)



Süper Ligde Hamitköy ile Lefke arasında oynanan maçı kazanan Lefke puanını 43’e yükseltti. Hamitköy ise 29 puanda kaldı.

17.Dk:Hamitköy kontra atağında savunma arkasına sarkan Toykan sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti.

23.Dk:Lefke’de Yılmaz’ın kullandığı kavisli köşe atışında topa kimse dokunamadı ve top yan direğe çarpıp dışarıya gitti

62.Dk :Lefke futbolcusu Aziz ceza alanı içerisinde Galip’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi . Hamitköy futbolcularının bu pozisyona yoğun itirazları oldu ancak karar değişmedi.

64.Dk: Atışı kullanan Kasım topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Lefke

67.Dk: Lefke atağında Aziz’in aşırttığı topla savunma arkasına sarkan Semih soldan ceza alanına girer girmez vurdu ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 Lefke

80.Dk:Hamitköy atağında arka direkte Serhat bomboş kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi.

86.Dk:Hamitköy atağında Lefke savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza alanı dışından sert vuran İbrahim Kaba topu filelere gönderdi.Hamitköy 1-2 Lefke



