Hamitköy ağır yaralı

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Olgun Canik
Hamitköy: Tolga, Mehmet Çil, Galip (79.Dk Serhat), İbrahim Kaba, Danny, Kemal Barbet, Ömer, İbrahim Öksüzoğulları, Salih Adakan (66.Dk Cemre), Toykan, İbrahim Güler
Lefke: Mehmet Özeralp, Kasım, Kemal Solkanat, Semih (90+1.Dk Umut), Yılmaz (82.Dk Tuncay), Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut, Mehmet Toros, Yakup, Aziz
Goller: 86.Dk İbrahim Kaba (Hamitköy) - 64.Dk (P) Kasım, 67.Dk Semih (LEFKE)
Süper Ligde Hamitköy ile Lefke arasında oynanan maçı kazanan Lefke puanını 43’e yükseltti. Hamitköy ise 29 puanda kaldı.
17.Dk:Hamitköy kontra atağında savunma arkasına sarkan Toykan sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti.
23.Dk:Lefke’de Yılmaz’ın kullandığı kavisli köşe atışında topa kimse dokunamadı ve top yan direğe çarpıp dışarıya gitti
62.Dk :Lefke futbolcusu Aziz ceza alanı içerisinde Galip’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi . Hamitköy futbolcularının bu pozisyona yoğun itirazları oldu ancak karar değişmedi.
64.Dk: Atışı kullanan Kasım topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Lefke
67.Dk: Lefke atağında Aziz’in aşırttığı topla savunma arkasına sarkan Semih soldan ceza alanına girer girmez vurdu ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 Lefke
80.Dk:Hamitköy atağında arka direkte Serhat bomboş kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Mehmet gole izin vermedi.
86.Dk:Hamitköy atağında Lefke savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza alanı dışından sert vuran İbrahim Kaba topu filelere gönderdi.Hamitköy 1-2 Lefke
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