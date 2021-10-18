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Hamamcıoğlu, yıllar sonra Cihangir maçında

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Hamamcıoğlu, yıllar sonra Cihangir maçında
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Necati KÜLAHLILAR
Üst klasman hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu, KTFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 yıl sonra Cihangir’de, bir Cihangir maçında görevlendirildi.
Cihangir kulübünün Utku Hamamcıoğlu’nun maçlarına verilmemesi talebi üzerine yıllardır KTFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Cihangir maçlarında görevlendirilmeyen Utku Hamamcıoğlu, Cihangir’in AKSA Süper Ligin 5. Haftasında Göçmenköy ile oynadığı maçta görevlendirildi. Cihangir maçı 2 – 0 kazandı.
 
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