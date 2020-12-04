banner480
banner572
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
9 0
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
176 0
 
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
78 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
25 0
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
110 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
15 0
banner529
banner570

Halk Evi’nin neferi Serim

banner476

banner577
Halk Evi’nin neferi Serim
Girne Halk Evi’nin deneyimli futbolcusu Serim Adanur, aktif futbolculuk yaşamına nokta koydu.
Geçtiğimiz yıl kiralık olarak transfer olduğu Ozanköy’depandemi nedeniyle yurt dışında olduğu için forma giyemeyen Serim Adanur, futbolu bırakma kararı aldı.
Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı ile yaptığı görüşme sonrasında yıllarını verdiği kulübünde farklı görevler üstlenecek.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.