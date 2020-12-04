Halk Evi’nin neferi Serim

Girne Halk Evi’nin deneyimli futbolcusu Serim Adanur, aktif futbolculuk yaşamına nokta koydu.

Geçtiğimiz yıl kiralık olarak transfer olduğu Ozanköy’depandemi nedeniyle yurt dışında olduğu için forma giyemeyen Serim Adanur, futbolu bırakma kararı aldı.

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı ile yaptığı görüşme sonrasında yıllarını verdiği kulübünde farklı görevler üstlenecek.



