Halk Evi’nde sözleşmeler hazır

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nde başkan Veli Esendağlı, futbolda yeni sezonun başlaması için çalışmalarına devam ediyor.

Veli Esendağlı başkanlığındaki Girne Halk Evi yönetimi, futbolcuları ile anlaşmaya vararak, yeni sezonda yönelik sözleşmeleri hazırladı. Girne Halk Evi başkanı Veli Esendağlı’nın sözleşmeleri bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna vermesi bekleniyor.

