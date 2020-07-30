Halk Evi, Süper Ligde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 3. hafta maçı oynandı.
Girne Halk Evi ile Esentepe arasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynanan final maçı ile K-PET Süper Lige yükselen üçüncü takım belli oldu. Mehmet Sezener’in yönetiği maç, golsüz berabere tamamlanırken, Girne Halk Evi, Mesarya ve Yonpaş Dumlupınar’dan sonra K-PET Süper Lige terfi eden üçüncü takım oldu.
Play off puan durumu şöyle:
- Girne Halk Evi, 35 puan
- Esentepe, 32 puan
- Gençler Birliği, 28 puan
- Yalova, 24 puan