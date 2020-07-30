Halk Evi, Süper Ligde

K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belirleyen Esentepe – Girne Halk Evi maçı golsüz berabere tamamlanırken, Girne Halk Evi terfi eden takım oldu

Girne Halk Evi, 35 puan Esentepe, 32 puan Gençler Birliği, 28 puan Yalova, 24 puan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 3. hafta maçı oynandı.Girne Halk Evi ile Esentepe arasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynanan final maçı ile K-PET Süper Lige yükselen üçüncü takım belli oldu. Mehmet Sezener’in yönetiği maç, golsüz berabere tamamlanırken, Girne Halk Evi, Mesarya ve Yonpaş Dumlupınar’dan sonra K-PET Süper Lige terfi eden üçüncü takım oldu.Play off puan durumu şöyle: