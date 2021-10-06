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Halk Evi gençleri gelişiyor

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Halk Evi gençleri gelişiyor
AKSA U20 Süper Liginin yeni takımı Girne Halk Evi’nin, yeni kurulan U20 Takımı, gelişim aşamasını sürdürüyor.
AKSA U20 Süper Ligde ilk 3 haftada mağlubiyet almasına rağmen, her geçen hafta gelişim gösteren takımın futbolcuları disiplin içerisinde antrenmanlarını sürdürüyorlar.
Ahmet Sakinoğlu ile Sabri Sünnetçioğlu’nun teknik adamlığında çalışan Girne Halk Evi U20 Takımı, dördüncü haftada Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak.
 

 
 
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