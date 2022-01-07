Halil Türen de Efsane oldu

AKSA 1. Lig’in Lefkoşa ekiplerinden Çetinkaya, Mormenekşe ile yolları ayrılan orta saha oyuncusu Halil Türen'i renklerine bağladı.
Dün masaya oturan iki taraf ve futbolcu transferde el sıkıştı.
Halil, yarın yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak, Pazartesi günü ise Çetinaya’ya imza atması bekleniyor.
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