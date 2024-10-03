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Halil Kızıl görevinden istifa etti

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Halil Kızıl görevinden istifa etti
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Larnaka Gençler Birliği Futbol Altyapı koordinatörlüğü görevini 3 yıldır yürüten Antrenör Halil Kızıl görevinden istifa etti.
Uzun yıllar kırmızı siyahlı formayı giyen ve futbol takımıyla birçok başarı yaşayan Halil Kızıl, altyapı antrenorlüğü görevine getirildikten sonra oyuncu sayısının artmasını sağladı.
Kızıl ayrıca diğer antrenörlerle birlikte turnuvalara sürekli katılım yapılmasını da sağladı.
 
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