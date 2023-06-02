Halil Falyalı Kumyalı transferleriyle dikkat çekti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Halil Falyalı Kumyalı Spor Kulübü’nde Hüseyin Sesli başkanlığındaki yönetim tarafından yapılan transferler dikkat çekiyor. Başkan Hüseyin Sesli İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olabilmek mevcut kadroya yapılan transferlerle kadroyu güçlendirdi.

Geleceğin Transferleri

Şampiyonluk parolası ile göreve gelen Başkan Hüseyin Sesli, sezona genç antrenör Eren Kara yönetiminde lige girecek olan Halil Falyalı Kumyalı da yapılan geleceğin yıldız transferleri Mehmet Dohan, Teoman Zahteroğluları bonsevisli, Hakan Laçin, Faruk Akkuş, Cavit Sarıca, Fuat Ağcabay, Özgün Aydıntan, Uğur Aktaş, Oğuzhan Serin kiralık olarak transfer edilerek dikkat çeken önemli yıldızlar, yanı sıra tüm futbolcuları ile de anlaşmaya varıldığı açıklandı.

ŞAMPİYONLUK İSTENİYOR

Halil Falyalı Kumayalı Spor Kulübü başkanı Hüseyin Sesli, yeni sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını belirterek mevcut kadroya yapmış oldukları önemli transferlerle hedefe ulaşacaklarına inandığını belirtti. İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 12.grupta Dipkarpaz, Sipahi, Yedikonuk’tan oluşan 4 takım yer aldığı grupta mücadele edecek olan Halil Falyalı Kumyalı olarak şampiyonluğu istediklerini belirten başkan Hüseyin Sesli, şampiyonluk adına yapılan transferlerle hedefe ulaşacaklarına vurgu yaptı.

