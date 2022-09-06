Halil Esen de Gönyeli’de

Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, Girne Halk Evi'nden Halil Esen'i transfer etti.
Geçtiğimiz sezonu GHE'de geçiren ve savunma ile orta sahada görev yapan Halil, yeni sezonda Gönyeli'nin başarısı için ter dökecek.
Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, Girne Halk Evi'nden Halil Esen'i transfer etti.
Geçtiğimiz sezonu GHE'de geçiren ve savunma ile orta sahada görev yapan Halil, yeni sezonda Gönyeli'nin başarısı için ter dökecek.
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