Halil Erdoğuş ile Dörtyol’un yolları ayrıldı

Dörtyol U20 Takımı antrenörü Halil Erdoğuş görevinden ayrıldı. Tarihinde ilk kez 1.Ligde mücadele ettiği 2019 – 2020 sezonunda U21 Liginde antrenör Halil Erdoğuş yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Dörtyol, ligi beşinci sırada tamamlamıştı.

2021 – 2022 futbol sezon hazırlıkları başlarken, kulüp yönetimleri U20 takımında görev yapacak antrenörleride belirlemeye başladı. Dörtyol’da antrenör Halil Erdoğuş, kulüp başkan Erhan Öztürk’le görüşerek yeni sezonda görev almayacağını açıkladı.

