Halil Dervişoğlu Hatayspor'da

Transferin bitmesine saatler kala Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Sezon başında transfer edilen Halil Dervişoğlu da takımdan ayrılan isimler arasında. Golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile sıkıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 20 maça çıkan Halil Dervişoğlu 4 gol ve bir asistlik performans sergiledi.
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