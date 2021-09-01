Halil Dervişoğlu, Galatasaray’da

Galatasaray, 21 yaşındaki milli forvet Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu" başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı. Halil, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

Dervişoğlu: "Mutluyum"

İmza sonrası Galatasaray TV'ye konuşan Halil Dervişoğlu, "Geçen seneki takım arkadaşlarım ve Fatih Hoca ile birlikte çalışacağım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.



