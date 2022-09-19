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Hale Özdınak anı maçı Pera Gençler Birliği’nin

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PeraL.Gençler Birliği Spor Kulübü ile Eser Özdınak ve ailesi tarafından organize edilen merhume Hale Özdınak’ı anı maçında PeraL.Gençler Birliği, ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları karşı karşıya gelirken, maçı 2-1 kazanan taraf PeraL.Gençler Birliği oldu

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Hale Özdınak anı maçı Pera Gençler Birliği’nin
PeraL.Gençler Birliği Spor Kulübü ile Eser Özdınak ve ailesi tarafından organize edilen merhume Hale Özdınak’ı anı maçı ile anıldı. Hale Özdınak anı maçı İskele Cumhuriyet stadında oynanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna bağlı Serkan Özdenkci, YusufcanDönder, Cenk Aras Özfuttu hakemlerin yönettiği PeraL.Gençler Birliği, ChinaBazaar Gençlik Gücü takımların karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kazanan taraf PeraL.Gençler Birliği oldu. Aksa 1.ligde İskele temsilcisi PeraL.Gençler Birliği ile Aksa süper lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları Hale Özdınak anı maçı ile lig öncesi son hazırlık maçı oynandı. Anı maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara kupalar hakemlere madalyaları merhume Hale Özdınak’ın eşi Eser Özdınak, oğlu Arca, kız İklim Özdınak tarafından verildi.
 
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