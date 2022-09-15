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Hale Özdınak anı maçı ile anlıyor

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Hale Özdınak anı maçı ile anlıyor
İskele ve bölgenin sevilen simalarından olan merhume Hale Özdınak, PeraL.Gençler Birliği Spor Kulübü ile Eser Özdınak ve ailesi tarafından organize edilen anı maçı ile anılıyor. Aksa 1.Lig’de İskele temsilcisi PeraL.Gençler Birliği ile Aksa süper lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları Hale Özdınak anı maçında karşı karşıya geliyor. 18 Eylül Pazar akşamı saat 18:00 de İskele Cumhuriyet stadında oynanacak olan karşılaşmayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna bağlı hakemler görev yapacak.
 
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