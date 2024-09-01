Hakemlerin haklı isyanı

Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy arasında dün Mete Adanır Stadında oynanan hazırlık maçının hakemleri zorlu anlar yaşadılar. Maçın hakemi Utku Hamamcıoğlu ile yardımcıları Rüya Sakallı Uçar ve Buse Bağrıkara, hakem soyunma odasının kapıları açılmadığı için, soyunma odası dışında maça hazırlanmak zorunda kaldılar. Yerlerde, taşların üzerine oturarak maça hazırlanan, maç sonunda da kıyafetlerini değişemeyen hakemler, sezon başlamadan, statlardaki zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Stat görevlisinin maça gelmediği için soyunma odasının kapıları açılmadığı öğrenilirken, benzer olayın Türk Ocağı – China Bazaar Gençlik Gücü maçında da yaşandığı öğrenildi.
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