Hakemlerden boykot kararı

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği, 27 Ekim Pazar günü oynanacak olan tüm karşılaşmalara hakemlerin çıkmama kararı aldığını açıkladı. Bu kararla birlikte AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig ve Asbuzu U16 Ligi’nde oynanması gereken tüm karşılaşmalar daha sonraki bir tarihe ertelendi.

Hakan Muhtaroğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği yaşanan acımasız saldırıyı şiddetle kınarken bu tip şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu da vurgulandı.

KTHGD Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu’ndaki Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, 27 Ekim Pazar günü yapılacak tüm resmi karşılaşmalara hakemlerin çıkmama kararı aldığını duyurdu. Alınan karar sonrasında konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da söz konusu tarihte oynanması planlanan tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nin açıklaması şöyle

Kamuoyuna Duyuru 26 Ekim 2024 Cumartesi günü Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Çanakkale TSK - Valiliğine TÇBSK karşılaşmasında, maçın hakemi Mustafa Torun’a yönelik gerçekleştirilen acımasız saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, sahalarda görmek istemediğimiz şiddetin bir tezahürüdür ve asla kabul edilemez. Bu bağlamda, KTHGD Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin katılımıyla 22.00’da Ahmet Sami Topcan Salonu’nda gerçekleştirilen ivedi toplantı neticesinde, 27 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak tüm resmi müsabakalara çıkmama kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu.

Bu karar sonrası ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

Tüm kulüplerimizin ve spor kamuoyunun dikkatine;

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nin almış olduğu karar doğrultusunda AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi’nde yarın (27.10.2024) oynanacak olan karşılaşmalara futbol hakemleri çıkmama kararı almıştır. Bu bağlamda KTFF tarafından organize edilen tüm liglerde 27.10.2024 Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.





