Hakemler yeni sezona hazır

Futbol Federasyonu’na bağlı Merkez Hakem Komitesi’nin düzenlediği sezon öncesi Hakem Semineri ile hakemler verilen eğitimlerle bilgilerini tazeledi, klasman terfi edenlere kokartları takıldı



KTFF-MHK 2023/2024 sezonu Hakem Semineri Girne'deki Grand Pasha Hotel'de gerçekleştirildi. 19-20/Eylül/2023 tarihlerinde gerçekleştirilen seminerde hakemler bilgilerini tazelemiş oldular.

Seminerin ilk gününde programın genel tanıtımını MHK Başkan vekili Derviş Atakan tarafından hakemlere aktarıldı. Biten sezonun değerlendirilmesi de MHK Başkanı Sadık Özbilgehan tarafından değerlendirildi.

Daha sonra ofsayt değerlendirmeleri yine MHK Başkan vekili Derviş Atakan tarafından değerlendirildi. Görüntülü analizler ve hakem psikolojisi konuları işlendikten sonra seminerin ilk günü tamamlandı.

ÖZBİLGEHAN: HAKEM SAYISINI 120’YE ÇIKARDIK

Seminerin ikinci günü olan dün saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını MHK Başkanı Sadık Özbilgehan yaptı. Özbilgehan konuşmasında hakemlere başarılar dilerken her zaman yanlarında olan ve çok büyük desteklerini gördükleri KTFF Başkanı Hasan Sertoğluna teşekkür etti. Genç hakemlere büyük bir destek verdiklerini, 50-60 olan hakem sayısını bu gün 120'ye çıkardıklarını söyledi. Kadın hakem sayısının da 15 olmasının büyük bir gurur olduğunu söylerken bu gibi eğitimlerin sezon içinde faydasını fazlası ile göreceklerini dile getirdi. İyi bir hakem olmak için sadece saha içi ile geçerli olmadığını, özel hayatın da çok önemli olduğunu ve her zaman örnek olmalarını istedi. En az hata ile sezonun tamamlanması dileği ile konuşmasını tamamladı.

TOPALOĞLU: HAKEMLER STANDARDI YAKALAMALI

KKTFAD BaşkanıHasan Topaloğlu konuşmasında futbolun en önde olanın hakemler olduğunu, tek isteğinin cesur, adaletli ve standardı yakalamaları olduğunu söylerken özellikle yaka kartı olayına çok dikkat edilmesini, bu konuda hakemlere çok büyük görev düştüğünü, bunu korkmadan uygulamalarını istedi. Topaloğlu voleybolcu şehitlerimiz için oynanan maçlarda elde edilen gelirden hakemlerin kullandıkları kulaklıklardan bir set alımı için gerekli meblağın da MHK'ya teslim edileceğini söyleyerek başarılar diledi.

HAKAN MUHTAROĞLU

Hakemler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu yeni bir heyecanın başladığını, dernek olarak her zaman hakemlerin yanında olduğunu, her türlü imkanı sağlayacaklarını söyleyerek başarılar diledi.

SERTOĞLU’NDAN HAKEM CAMİASINA UYARILAR

KTFF BaşkanıHasan Sertoğlu ise her zaman olduğu gibi şimdi de hakemlerin arkalarında olduğunu söylerken bazı hakemlerden de rahatsız olduğunu dile getirdi. Hepimizin sorunları olduğunu, bunları en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Sertoğlu konuşmasında dernek seçiminden de rahatsız olduğunu, yapılan eleştirilerin dikkate alınmasını istedi. Hakemlere de bu sezon maç ücretlerine de iyi bir düzenleme yaptıklarını söylerken insanların bir birlerine saygı duymalarını, fikirlerine saygı göstermelerini istedi. Yarın akşam oynanacak sezonun ilk maçı ile sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirirken özellikle maçlarda teknik alan yönetimi konusuna çok dikkat etmelerini, kendisinin de şahsen bu konunun takipçisi olacağını söyleyerek başarılar diledi.

Seminer için Türkiye'den gelen konuklar da birer konuşma yaptılar. Konuşmaların tamamlanmasından sonra konuk konuşmacılara KTFF Başkanı tarafından plaketler verildi.

B-Klasman'a terfi eden Şahin Coşkun, Ahmet Genç, Yusuf Can Dönder ve Burak Yiğit'e kokartları takıldı. A-Klasman'a yükselen Mustafa Torun ve Sabriye Atikoğlu'na da kokartları takıldı.

Öğlenden sonraki oturumda TFF-MHK'dan gelen İbrahim Çınar elle oynamalar, oyun yönetimi, serbest kürsü konularında görsel yayınlarla çok detaylı bilgiler verdi. MHK Talimatları ve Kapanış konuşmaları ile seminer tamamlanmış oldu.