Hakemler, TFF Riva Tesisleri’nde kampta

52 kişilik kafileyle Türkiye’ye giden HakemlerTürkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki tesislerinde 26 – 30 Ağustos tarihleri arasında kamp yapacak

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Türkiye’ye gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde 26 – 30 Ağustos tarihleri arasında kamp yapacak hakemlerin 52 kişilik kafilesinde Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Hakan Muhtaroğlu ile Merkez Hakem Kurulu başkanı Abdullah Özsusuzlu da yer alıyor.

Hakem kafilesi dün sabah İstanbul’a gitti.

Kamp süresinde 3 gün sabah idmanı yapacak olan hakemler, İstanbul Hakem Derneğiyle sosyal etkinlikler de gerçekleştirecek. Dün akşam kaynaşma yemeği yiyen hakemler, bugün Boğaz turu yapacaklar.

