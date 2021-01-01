Hakemler, spor yapılmasını diledi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) yayınladığı yeni yıl mesajında, spor yapılmasını diledi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinden yapılan açıklamada “Değerli üyelerimizin ve tüm spor camiasının 2021 yılını en içten dileklerimizle kutlar, en erken zamanda sağlıklı bir ortamda spor yapmamızı temenni ederiz.” ifadelerini kullanıldı.

