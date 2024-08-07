Hakemler, liglere İstanbul’da kampla hazırlanacak

Hakemler 2024 – 2025 Futbol Sezonuna yönelik antrenmanlarını aralıksız sürdürürlerken, İstanbul’da hazırlık kampı yapacaklar.
KTFF Merkez Hakem Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği işbirliğinde 26 – 30 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da kamp düzenlenecek.
Hakemlerin hazırlık kampı, Burhan Felek Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. KTFF Merkez Hakem Kurulu, İstanbul kampı sonrasında eğitim seminerini gerçekleştirerek 2024 – 2025 Futbol Sezonu hazırlıklarını tamamlayacak.
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