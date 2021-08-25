Hakemler kamp ve seminer yapacak

AKSA Liglerinde görev yapacak olan futbol hakemleri de takımlar gibi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Bölgelerde Merkez Hakem Kurulu eğitmenleri tarafından yaptırılan antrenmanlara yoğun katılım gösteren hakemler, hazırlık maçlarıyla da maç eksikliklerini gideriyorlar.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ile Merkez Hakem Kurulu ise geleneksel sezon öncesi seminer ve hazırlık kampını ise gerçekleştirecek.

Türkiye’den hakem eğitmenlerinin de katılacağı kamp 2 – 4 Eylül tarihlerinde Acapulco Otel’de gerçekleştirilecek.

