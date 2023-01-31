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Hakemler Derneği’nde genel kurul günü

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Hakemler Derneği’nde genel kurul günü
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin (KTFHGD) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yarın gerçekleştirilecek.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alacak ve saat 18.30’da başlayacak genel kurulda başkanlık için aday olan Hakan Muhtaroğlu, üyelerin onayını isteyecek. Konu ile ilgili olarak KTFHGD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:                                                
“Derneğimizin seçimli Olanğanüstü Genel Kurulu,1 Şubat 2023 Çarşamba (yarın) günü, Ahmed Sami Topcan Salonunda saat 18:30'da yapılacaktır.
Seçimli yapılacak olağanüstü genel kurulda, Faaliyet ve Mali raporun üyelerin onayına sunulmasından sonra tek başkan adayı olan Sn. Hakan Muhtaroğlu, yönetimi ve Denetleme-Disiplin Kurulu, üyelerimizin onayına sunulacaktır.”
 
 
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