Hakemler de yeni sezona start verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı futbol hakemleri yeni sezonu dün temsili olarak yaptıkları antrenmanla açtılar. Açılışa KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve MHK Başkanı Sadık Özbilgehan da katıldı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı futbol hakemleri yeni sezonu dün saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla açtı.

Açılışa yaklaşık 100 civarı hakem katılırken, hakemlerin sıcak havaya rağmen iyi çalıştıkları gözlemlendi.

Açılışta hakemlere yönelik kısa bir konuşma yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yeni sezonda tüm hakemlere başarılar diledi. Yeni sezonda başarılı genç hakemlerinde Birinci lig ve Süper ligde görev almalarının en büyük dileği olduğunu belirten Sertoğlu hakem ücretlerine de değinerek yeni sezonda her hangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda maçları oynatma konusunda kararın hakemlerin olacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Niyazi Nizam ise, hakem camiasının bu sezonu neredeyse hiç kapatmadığını belirterek yüzde 80’nin BTM maçlarında görev aldığını ifade etti.

Altısı kadın olmak üzere 100 civarında hakem üyeleri olduğunu söyleyen Nizam, özellikle BTM 2 maçlarında genç hakemlerin tecrübe kazandığını belirtti. Özellikle B ve C klasman hakemlerin BTM2 maçalarında görev aldığını ve başarılı maçlar çıkardığını ifade ederek Niyazi Nizam, hakemlerin bu ekonomik koşullarda büyük özverilerle görev yaptığını vurguladı.

Nizam, hakemler için yapılacak olan yeni protokolde bazı talepleri olacağını bunların başında hakemlerin kullandığı soyunma odalarının iyileştirilmesi ve maddi konular olduğunu da sözlerine ekledi.

Merkez hakem Komitesi başkanı Sadık Özbilgehan ise hakemlerin 2 yıllık pandemi arası sonrasında geçtiğimiz sezonu kendilerine göre çok iyi tamamladıklarını belirtti. BTM 2 maçlarında da yeni hakemler kazandıklarını belirten Özbilgehan, yeni sezonda da hakemlerin başarılı maçlar çıkaracağına inandığını ifade etti.



