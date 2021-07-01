Hakemler de sahada

Gökhan KUZU
Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, 2021 – 2022 sezonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Merkez Hakem Kurulu, hakemler ile toplantı gerçekleştirdikten sonra hakemlere saha antrenmanlarını başlatarak hazırlıklarını sürdürecek. Tüm bölgelerde eş zamanlı başlatılan antrenmanlara hakemler eksiksiz katıldılar. Hakemler Lefkoşa’daki antrenmanı Mehmet Malek ile Alper Ali yönetiminde yaptılar.
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