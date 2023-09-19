Hakemler bilgilerini tazeliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından futbol sezonu öncesi gerçekleştirilen Hakem Gelişim Semineri bugün yapılacak.
Girne Grand PashaHotel’de iki gün sürecek seminerin resmi açılışı bugün yapılacak.
Dün öğle vakitlerinde otele giriş yapan hakemler ilk gün işlenen konuların ardından ilk günü tamamlayacaklar.
Hakemler bugün resmi açılış ile birlikte öğleden sonra yapılacak oturumla semineri tamamlayacaklar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.