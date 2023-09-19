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Hakemler bilgilerini tazeliyor

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Hakemler bilgilerini tazeliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından futbol sezonu öncesi gerçekleştirilen Hakem Gelişim Semineri bugün yapılacak.
Girne Grand PashaHotel’de iki gün sürecek seminerin resmi açılışı bugün yapılacak.
Dün öğle vakitlerinde otele giriş yapan hakemler ilk gün işlenen konuların ardından ilk günü tamamlayacaklar.
Hakemler bugün resmi açılış ile birlikte öğleden sonra yapılacak oturumla semineri tamamlayacaklar.
 
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