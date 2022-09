Hakemler bilgilerini tazeliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Hakem Semineri Girne Acapulco Hotel’de yapılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Hakem Semineri Girne AcapulcoHotel’de gerçekleşiyor. Seminerin açılışı dün gerçekleşirken KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) MHK’dan Aytekin Durmaz ve Cem Papila ile TFF, KTFF temsilcisi Ahmet Şahin, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) Başkanı Niyazi Nizam, Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan ve Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Başkanı Süleyman Göktaş da açılışta yer aldı.

ÖZBİLGEHAN: “SEZONA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK”

Açılışta konuşan KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, hakemlerin yeni sezona hazır olduğunu ifade ederek, yıllardır bu görevde olduklarını ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetimi ile iyi işler başardıklarına inandıklarını söyledi. Sadık Özbilgehan yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını ve yapılan çalışmalarda yüzde yüze yakın başarı oranı yakaladıklarını ifade etti. Özbilgehan yeni sezonda hakemlere başarılar diledi.

NİZAM: “BÜROKRASİNİN HIZINA YETİŞEMİYORUZ”

KTFHGD Başkanı Niyazi Nizam yaptığı konuşmada hakemler olarak bürokraside yaşanan değişim hızına yetişemediklerini ve problemleri aktarabilecekleri bir muhatap bulamadıklarını işaret etti. Nizam, hakemlerle seminer boyunca da sorunlar ve öneriler konusunda istişare içerisinde olarak çözüm arayışına gireceklerini ifade etti.

GÜRKAN: “HAKEMLERİN BİRLİĞİ KISKANILACAK BİR ŞEY”

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, hakemleri yine her sezon olduğu gibi zor bir sezonun beklediğini ifade ederek, özellikle genç ve yeni isimleri sahalarda gördüğünde şahsen mutlu olduğunu ifade etti. Kadın hakemlerin sayısının artmasının gurur verici olduğunun altını çizen Gürkan, hakemlerin hep birlik içerisinde olduğunu, ortak kararlar aldığını ve bunun kıskanılacak bir şey olduğunu belirtti.

KARAVEZİRLER: “HERKES BİRBİRİNİ KORUMALIDIR”

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler de kulüpler olarak hakemlerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve yeni sezonda görev yapacak hakemlerin işlerinin kolay olmadığının bilincinde olduklarını vurguladı. Karavezirler herkesin camia olarak aynı gemide olduğunu ifade ederek kulüplerin hakemleri, hakemlerin de kulüpleri koruması gerektiğini kaydetti.

GÖKTAŞ: “KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİ ÇOK DEĞERLİ”

KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş ise yeni sezonun artık sayılı günlerden sonra başlayacağını ve heyecan içerisinde olduklarını belirtti. Hakemlerin seminerde aldıkları eğitimin önemine vurgu yapan Göktaş, eğitimin ve kendini geliştirmenin çok değerli olduğunu söyledi. Hakemlerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Göktaş, maçına iyi konsantre olan bir hakemin az hata yapacağını ve dolayısıyla da az eleştirileceğini ifade etti.

ŞAHİN: “BU GÖREVİ ASLA BIRAKMAK İSTEMİYORUM”

TFF’nin KTFF temsilcisi Ahmet Şahin ise pandemi sebebiyle uzun zamandır görmediği KTFF’deki hakem camiası ve dostlarını gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başladı. Kıbrıs’ın kendisi için özel olduğunu ve TFF’de her şeyi bırakabileceğini ancak KTFF temsilciliği görevini asla bırakmak istemediğini söyledi. Şahin ayrıca yeni isimleri gördüğünü ve bunun çok değerli olduğunun altını çizerken, hakem yetiştirmenin çok kolay olmadığını söyledi.