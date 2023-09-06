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Hakemler atletik testten geçti

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Hakemler atletik testten geçti
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Futbolda yeni sezon hazırlıklarına takımlar yanında hakemlerde devam ediyor.
Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem eğitimlerine ve sınavlarına devam ediyor.
2023 – 2024 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala eğitim ve sınavlarına devam eden Merkez Hakem Kurulu, Salı akşamı hakemlere atletik test çalışması gerçekleştirdi.
Atatürk Stadında yapılan atletik test çalışması Merkez Hakem Kurulu başkanı Sadık Özbilgehan ve Merkez Hakem Kurulu eğitmenleri nezaretinde yapılırken, hakemler testte başarılı oldular. Atletik teste 83 hakem katılırken, 20 hakem ise mazeretli olarak teste katılmadı. Mazeretli hakemler ilerleyen günlerde atletik teste girecek. Testte, sakatlık yaşayan bir hakem dışında tüm hakemler başarılı oldular.
 
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