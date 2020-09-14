Hakemin boğazını sıkmanın cezası 5 maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Serhatköy– Gayretköy maçında ceza alan Gayretköy futbolcusu Fevzi Hışır’a ağır ceza verdi.
Fevzi Hışır hakemin boğazını sıktığından dolayı, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu tarafından 5 maçla cezalandırıldı.
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