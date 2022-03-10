Hakeme tokata 7 maç ceza



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-6 Mart 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

06.03.2022 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda oynanan Çetinkaya TSK – Yalova SK AKSA A2 1.Lig müsabakasının sonunda; Yalova SK’nın KTFF lisans numaralı futbolcusu Batuhan Kozalak’ın, hakemin yüzüne tokat attığı raporlardan tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Yalova SK yöneticisi ve antrenörünün sözlü savunması da dinlendikten sonra adı geçen futbolcuya DT 44 (1) ve 44 (2) ihlalinden dolayı 44 (1) ve 44 (2) uyarınca 7 (yedi) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Salih Ünveren (Yenicami AK), Burak Sarıkaya (Göçmenköy İYSK), Aydın Gül (Yalova SK),Ahmet Elham Düzdaban (Karşıyaka ASK)

2 Maç:Mehmetcan Seyitler (Yenicami AK), Ali Özinançlı (Yenicami AK),

Tahir Gazi (Yenicami AK), Eyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova SK), Oğuz Sonan Davutoğlu (Lefke TSK), Ahmed Suat Doran (Hamitköy ŞHSK), Arda Aşina (Küçük Kaymaklı TSK), Mehmetali Sitil (Yalova SK), Ahmet Sami Karakaş (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Cemal Poyrazer (Yalova SK), Hulus Akacan (Yalova SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Doğukan Altuntaş (Türk Ocağı Lİmasol)

Şenol Hacıoğlu (Esentepe KKSK)

Abdullah Atma (Miracle Değirmenlik SK)

Ersen Esmerarslan (Bostancı Bağcıl SK)

Hasip Uluhan (Yalova SK)

Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)

RifatKaniöz (SFC Dörtyol SK)

Hasan Kaffaoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

Can Pakin (Türk Ocağı Limasol)

Mustafa Vardi (MeritAlsanacak Yeşilova SK)

Alp Gazi Emirkanı (Küçük Kaymaklı TSK)

İsa Beşli (Doğan Türk Birliği)

Görkem Taş (SFC Dörtyol SK)

Salih Karal (Esentepe KKSK)

Fırat Öztürk (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

Tahir Özaşık (Doğan Türk Birliği)

Mahmut Şen (Esentepe KKSK)

Serhat Deste (Hamitköy ŞHSK)

Hikmet Kırdağ (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Oğuz Göktaş (Maraş GSK)

