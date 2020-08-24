Hakeme tehdite ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Bafra ile Yedikonuk arasında oynanan BTM 2. Ligi 1. Grup maçından sonra Uğur Aktaş’ı cezalandırdı.
Yedikonuk oyuncusu Uğur Aktaş maç içerisinde çift sarı karttan kırmızı kart gördükten sonra, hakemlere yönelik sarf ettiği tehditlerden dolayı 3 maçla cezalandırıldı.
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